Адвокат Федотова: у Ивана обострение гастрита, лечащий врач на связь не выходит

Алексей Пономарёв, адвокат вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

«Сейчас у Ивана выявлены проблемы со здоровьем. Как я понимаю, на фоне нервного стресса у него происходит обострение гастрита. Чувствует себя Иван плохо. Говорит, что врачебная помощь оказывается ему не в полной мере. Очень сложно чего-то добиться от врачей по текущему состоянию», — цитирует Пономарёва РИА Новости.

По его словам, Федотов в настоящее время находится на территории Военно-морского госпиталя, к нему прибыли сотрудники военной полиции. При этом правоохранители не стали комментировать свои дальнейшие действия. Пономарёв также сообщил, что его и мать хоккеиста не пускают на территорию госпиталя.

«Его лечащий врач никаким образом на контакт не выходит», — добавил он.

Вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

Федотов в составе ЦСКА стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22. Он является голкипером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

Ранее сообщалось, что Федотов пожаловался на боли в желудке, когда находился в санкт-петербургском военкомате.





