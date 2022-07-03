Олимпийский чемпион Пашков: ситуация вокруг Федотова была явно подготовлена

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков высказался о ситуации с задержанием голкипера сборной России и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.

«Может ли это быть чей-то заказ? Если это не исключено, то это возможно. Ситуация вокруг Федотова была явно подготовлена, но какой будет итог, пока непонятно», — цитирует Пашкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что во времена СССР действовали достаточно условные правила прохождения воинской службы для спортсменов. Поэтому некоторым хоккеистам удавалось их обходить.

«Сейчас попросту нет правил, которые бы исключили подобные истории», — заключил Пашков.

Вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

Ранее адвокат Федотова заявил, что процедура призыва хоккеиста в армию была нарушена.





