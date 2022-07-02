Адвокат Федотова: процедура призыва хоккеиста в армию была нарушена

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Алексей Пономарёв, адвокат голкипера Ивана Федотова, заявил о нарушении в процедуре призыва хоккеиста в армию.
Адвокат Федотова: процедура призыва хоккеиста в армию была нарушена
  • РИА Новости

«Он находился на территории городского военкомата, но на воинском учёте состоит в Москве. Нашли его приписное удостоверение, а проживает он во Всеволожске, то есть к городскому военкомату он не имеет никакого отношения», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

По его словам, сотрудники военкомата были уведомлены о том, что направлена жалоба в суд и решение приостановлено.

«Суд должен решать вопрос, но процедура призыва была нарушена, она строго описана в законе. Понятно, что это всё не просто так», — добавил Пономарёв.

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что Федотов пожаловался на боли в желудке, когда находился в петербургском военкомате.

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