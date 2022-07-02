Борис Михайлов: если бы Федотов обратился в клуб, то вопрос бы решили

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Член наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА Борис Михайлов высказался по ситуации с задержанием голкипера сборной России и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.
Борис Михайлов: если бы Федотов обратился в клуб, то вопрос бы решили
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«Инцидент, который произошел с Иваном, — это вопрос, который относится к нему лично. Если бы он обратился в клуб, то вопрос был бы решён», — цитирует Михайлова РИА Новости.

Вместе с тем двукратный олимпийский чемпион подчеркнул, что 25-летнему голкиперу не стоило так легкомысленно относиться к своим гражданским обязанностям.

«Я думаю, что это вина любого гражданина, который живет в стране и знает её законы», — добавил Михайлов.

Вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

Федотов в составе ЦСКА стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что Федотов пожаловался на боли в желудке, когда находился в петербургском военкомате.

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