Жирков не продлил контракт с «Химками» из-за отсутствия игровой практики

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Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал, почему принял решение покинуть подмосковные «Химки».
Жирков не продлил контракт с «Химками» из-за отсутствия игровой практики
  • РИА Новости

«Я приходил в клуб при Владимире Габулове. Затем всё поменялось, включая тренерский штаб. И для меня тоже — вы видели, сколько раз после этого я попадал в заявку на игры. Оставаться в такой ситуации в клубе, когда точно не будешь играть, не вижу смысла», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».

Жирков дал понять, что его контракт с «Химками» был заключен по системе «1 + 1». Из-за отсутствия игровой практики он воспользовался опцией и не стал его продлевать ещё на один год. По словам экс-игрока московского ЦСКА, руководство «Химок» не стало его уговаривать изменить решение.

«Я сообщил, что не хотел бы продлевать соглашение. Это «Химки», насколько я понял, не расстроило», — заключил бронзовый призёр чемпионата Европы.

«Химки» 27 июня объявили об уходе Жиркова по обоюдному согласию. Защитник перешёл в подмосковный клуб минувшей зимой. Он провёл за команду три матча и не отметился результативными действиями.

По итогам сезона-2021/22 «Химки» сохранили прописку в высшем дивизионе, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».

Ранее бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказал мнение, какое будущее ждёт Жиркова после ухода из «Химок».

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