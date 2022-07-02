Жирков не продлил контракт с «Химками» из-за отсутствия игровой практики
- РИА Новости
«Я приходил в клуб при Владимире Габулове. Затем всё поменялось, включая тренерский штаб. И для меня тоже — вы видели, сколько раз после этого я попадал в заявку на игры. Оставаться в такой ситуации в клубе, когда точно не будешь играть, не вижу смысла», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».
Жирков дал понять, что его контракт с «Химками» был заключен по системе «1 + 1». Из-за отсутствия игровой практики он воспользовался опцией и не стал его продлевать ещё на один год. По словам экс-игрока московского ЦСКА, руководство «Химок» не стало его уговаривать изменить решение.
«Я сообщил, что не хотел бы продлевать соглашение. Это «Химки», насколько я понял, не расстроило», — заключил бронзовый призёр чемпионата Европы.
«Химки» 27 июня объявили об уходе Жиркова по обоюдному согласию. Защитник перешёл в подмосковный клуб минувшей зимой. Он провёл за команду три матча и не отметился результативными действиями.
По итогам сезона-2021/22 «Химки» сохранили прописку в высшем дивизионе, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск».
Ранее бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказал мнение, какое будущее ждёт Жиркова после ухода из «Химок».