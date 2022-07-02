The Athletic: российские хоккеисты могут не вернутся в НХЛ после отпуска
- РИА Новости
По их мнению, российские власти запретят хоккеистам выезжать за пределы страны, сообщает The Athletic.
Также российские игроки могут столкнуться с проблемой с оформлением рабочих виз из-за закрытия консульства США в России.
В Санкт-Петербурге 1 июля сотрудники военкомата задержали голкипера «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова. При возникновении проблем с правосудием вратарь сборной России не сможет вернуться в США. Федотов 7 мая подписал контракт новичка с клубом из Пенсильвании на один год. В составе московского ЦСКА он выиграл чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22.
Ранее адвокат Федотова заявил, что процедура призыва хоккеиста в армию была нарушена.