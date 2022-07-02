The Athletic: российские хоккеисты могут не вернутся в НХЛ после отпуска

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Ряд руководителей клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) считают, что российские игроки могут не вернуться в Северную Америку после отпуска.
The Athletic: российские хоккеисты могут не вернутся в НХЛ после отпуска
  • РИА Новости

По их мнению, российские власти запретят хоккеистам выезжать за пределы страны, сообщает The Athletic.

Также российские игроки могут столкнуться с проблемой с оформлением рабочих виз из-за закрытия консульства США в России.

В Санкт-Петербурге 1 июля сотрудники военкомата задержали голкипера «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова. При возникновении проблем с правосудием вратарь сборной России не сможет вернуться в США. Федотов 7 мая подписал контракт новичка с клубом из Пенсильвании на один год. В составе московского ЦСКА он выиграл чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22.

Ранее адвокат Федотова заявил, что процедура призыва хоккеиста в армию была нарушена.



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