Торопченко пропустит старт нового сезона НХЛ из-за операции

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг сообщил, что российский нападающий Алексей Торопченко пропустит начало регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за операции на плече.



«Торопченко мог бы поиграть с этой травмой, но есть риск рецидива. Благоразумно позаботиться о лечении сейчас, провести операцию. Мы будем скучать по нему в октябре и ноябре и будем ждать его возвращения», — цитирует Армстронга пресс-служба клуба.

23-летний Торопченко в сезоне-2021/22 в 28 матчах регулярного чемпионата забросил две шайбы. В плей-офф россиянин оформил две результативные передачи в 12 встречах.

«Блюз» в плей-офф сезона-2021/22 во втором раунде проиграла «Колорадо Эвеланш» со счётом 2:4.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты могут не вернуться в НХЛ после отпуска.