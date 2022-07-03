Торопченко пропустит старт нового сезона НХЛ из-за операции
- AP
«Торопченко мог бы поиграть с этой травмой, но есть риск рецидива. Благоразумно позаботиться о лечении сейчас, провести операцию. Мы будем скучать по нему в октябре и ноябре и будем ждать его возвращения», — цитирует Армстронга пресс-служба клуба.
23-летний Торопченко в сезоне-2021/22 в 28 матчах регулярного чемпионата забросил две шайбы. В плей-офф россиянин оформил две результативные передачи в 12 встречах.
«Блюз» в плей-офф сезона-2021/22 во втором раунде проиграла «Колорадо Эвеланш» со счётом 2:4.
Ранее сообщалось, что российские хоккеисты могут не вернуться в НХЛ после отпуска.