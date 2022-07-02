The Athletic: «Наполи» хочет приобрести Роналду

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Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжать карьеру в итальянском «Наполи».
The Athletic: «Наполи» хочет приобрести Роналду
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Руководство клуба из Неаполя рассматривает вариант с приобретением португальца, поскольку появилась информация об интересе к нему со стороны «Ромы», сообщает The Athletic.

37-летний нападающий сборной Португалии дал понять, что хочет перейти в клуб, который выступает в еврокубках. «Наполи» по итогам сезона-2021/22 пробился в Лигу чемпионов.

СМИ сообщали, что в услугах Роналду также заинтересованы лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария».

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что  Роналду попросил разрешения покинуть «Манчестер Юнайтед».

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