Кожевников — о задержании Федотова: ЦСКА не пошёл бы на подобную гадость

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о задержании голкипера сборной России и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.

«Удивляет, что люди, которые в этой ситуации заинтересованы, молчат. И Федерация хоккея России не реагирует, и ЦСКА молчит. Остаётся только догадываться, кто может за этим стоять. С трудом верю, что ЦСКА может пойти на подобную гадость», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

Он выразил большое удивление, что у Федотова не был закрыт вопрос с армией. Вместе с тем Кожевников призвал не строить догадки, а дождаться официальной информации.

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

Ранее Адвокат Федотова заявил, что процедура призыва хоккеиста в армию была нарушена.











