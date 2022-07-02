Кожевников — о задержании Федотова: ЦСКА не пошёл бы на подобную гадость
- РИА Новости
«Удивляет, что люди, которые в этой ситуации заинтересованы, молчат. И Федерация хоккея России не реагирует, и ЦСКА молчит. Остаётся только догадываться, кто может за этим стоять. С трудом верю, что ЦСКА может пойти на подобную гадость», — цитирует Кожевникова РИА Новости.
Он выразил большое удивление, что у Федотова не был закрыт вопрос с армией. Вместе с тем Кожевников призвал не строить догадки, а дождаться официальной информации.
СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.
7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.
Ранее Адвокат Федотова заявил, что процедура призыва хоккеиста в армию была нарушена.