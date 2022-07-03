Паремузов: агентское сообщество шокировано ситуацией вокруг Федотова

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Хоккейный агент Сергей Паремузов высказался о ситуации с задержанием голкипера сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.
Паремузов: агентское сообщество шокировано ситуацией вокруг Федотова
  • РИА Новости

«Как профессиональный агент я был шокирован, когда читал все эти новости. Знаю его представителя Игоря Парашкина, это очень достойный человек. Мне трудно что-то комментировать, поскольку информации не так много, надо разбираться», — цитирует Паремузова РИА Новости.

Он выразил надежду, что в ближайшее время обстоятельства задержания станут ясны. По его словам, для начала надо дождаться официальных комментариев.

«В моей практике такая ситуация складывается впервые. Уверен, все в агентском сообществе шокированы происходящим. Думаю, кто-то за этим стоит. Это напоминает советские времена», — добавил он.

Вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка. 

Ранее адвокат Федотова заявил, что процедура призыва хоккеиста в армию была нарушена.





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