Медина рассказал о подготовке ЦСКА к сезону-2022/23

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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о подготовке армейцев к новому сезону.
Медина рассказал о подготовке ЦСКА к сезону-2022/23
  • РИА Новости

«Пауза в активности была минимальная: после сборной отдыхал всего несколько дней, а дальше начал работать в отпуске — для себя, чтобы быстрее влиться в тренировочный процесс. Так что сейчас нахожусь в полной готовности, рад приступить к занятиям и очень жду нового сезона», — цитирует Медину пресс-служба ЦСКА.

Медина перешёл в ЦСКА из американского «Нью-Йорк Сити» в январе текущего года. Контракт с ним рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне легионер провёл в составе армейцев 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

По итогам сезона-2021/22 красно-синие заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

Ранее нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, с какими сложностями адаптации он столкнулся в России.

 

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