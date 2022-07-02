Вайцеховская: танцы могут просесть сильнее остальных дисциплин из-за отстранения россиян

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская считает, что из-за отстранения российских фигуристов от международных соревнований качество исполнения танцев на льду может ухудшиться сильнее остальных дисциплин.
Вайцеховская: танцы могут просесть сильнее остальных дисциплин из-за отстранения россиян
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«Сейчас же, когда российским фигуристам предстоит какое-то время вариться в котле внутренних соревнований, как никогда велика опасность того, что танцы просядут намного сильнее остальных дисциплин: для того чтобы продолжать расти, танцорам очень важна необходимость постоянно сравнивать себя с неким эталонным образцом, причём в условиях предельно жёсткого судейства. И с тем и с другим, как мне кажется, дело обстоит не лучшим образом», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская оценила российскую танцевальную систему в фигурном катании.

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