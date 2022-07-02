Вайцеховская считает, что российская танцевальная система в фигурном катании уступает США

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская оценила российскую танцевальную систему в фигурном катании.

«Переход к любому из российских танцевальных специалистов для Дэвис/Смолкина тоже в определённой степени будет означать шаг назад, потому что российская танцевальная система объективно уступает американской и канадской. Это вовсе не потому, что тренеры у нас хуже, — сильных специалистов достаточно. Но на протяжении целого ряда лет я вижу одну и ту же картину: российские танцоры выходят на международный уровень и к полному недоумению собственных наставников начинают получать необъяснимо низкие уровни за паттерны и дорожки. Всё это исправляется уже по ходу сезона, когда у большинства судей недоработки уже прочно отложились в мозгах. В итоге мы начинаем терять позиции задолго до того, как сезон подходит к главным стартам», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

По её словам, одна из причин слабой танцевальной системы кроется в отечественных судьях и технических специалистах, потому что они либо недостаточно квалифицированы и не видят потенциальной проблемы, либо не пытаются её увидеть.

Ранее Вайцеховская отреагировала на прекращение сотрудничества российского танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин с Игорем Шпильбандом.