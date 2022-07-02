Вайцеховская: Дэвис и Смолкин могли вырасти в очень незаурядных танцоров при Шпильбанде

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на прекращение сотрудничества российского танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин с Игорем Шпильбандом.
Вайцеховская: Дэвис и Смолкин могли вырасти в очень незаурядных танцоров при Шпильбанде
  • РИА Новости

«По итогу всей истории Дианы Дэвис и Глеба Смолкина лично мне наиболее печален факт расставания пока ещё российского дуэта с прежним тренером. Связка с Игорем Шпильбандом давала надежду, что ребята вырастут в очень незаурядных (неважно, под каким флагом) танцоров, способных биться за самые высокие места. Для этого, к сожалению, в танцах на льду никогда не было достаточно одного таланта. Нужен был сильный и обязательно влиятельный тренер. Здесь, собственно, кроется ответ на вопрос, почему при достаточно большом количестве хороших специалистов в танцах оказываются на виду представители одних и тех же тренерских школ», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская высказалась о подготовке сборной России по фигурному катанию к соревнованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить