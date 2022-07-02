Вайцеховская: Дэвис и Смолкин могли вырасти в очень незаурядных танцоров при Шпильбанде

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на прекращение сотрудничества российского танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин с Игорем Шпильбандом.

«По итогу всей истории Дианы Дэвис и Глеба Смолкина лично мне наиболее печален факт расставания пока ещё российского дуэта с прежним тренером. Связка с Игорем Шпильбандом давала надежду, что ребята вырастут в очень незаурядных (неважно, под каким флагом) танцоров, способных биться за самые высокие места. Для этого, к сожалению, в танцах на льду никогда не было достаточно одного таланта. Нужен был сильный и обязательно влиятельный тренер. Здесь, собственно, кроется ответ на вопрос, почему при достаточно большом количестве хороших специалистов в танцах оказываются на виду представители одних и тех же тренерских школ», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская высказалась о подготовке сборной России по фигурному катанию к соревнованиям.