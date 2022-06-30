Вайцеховская: никто не тратит на подготовку фигуристов-сборников больше, чем в России

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о подготовке сборной России по фигурному катанию к соревнованиям.

«Ни одна страна мира не оплачивает подготовку своих фигуристов-сборников в том объёме, в котором это делается в России. Прежде чем от таких денег отказываться, по-любому стоит всё обдумать и взвесить. И задать себе вопрос: готов ли ты сам нести все эти расходы?» — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская заявила, что российские фигуристы ничего не упускают при участии в национальных соревнованиях и вскоре могут быть допущены до международных турниров.