Вайцеховская не исключила, что российских фигуристов допустят до чемпионатов Европы и мира
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«Без дела» — понятие сильно условное: российских фигуристов ждёт большая серия хорошо оплачиваемых выступлений, и конкуренция на этих стартах всяко будет сопоставима с той, что бывает на отдельных этапах Гран-при. Из минусов — возможный пропуск чемпионатов Европы и мира, но совершенно не исключаю, что спортсмены могут быть допущены к главным стартам: подвижки в этом направлении в целом ряде видов спорта уже начались», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.
Ранее Вайцеховская высказалась о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами из-за отстранения от международных соревнований.