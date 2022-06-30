Вайцеховская не исключила, что российских фигуристов допустят до чемпионатов Европы и мира

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская считает, что российские фигуристы ничего не упускают при участии в национальных соревнованиях и вскоре могут быть допущены до международных турниров.
Вайцеховская не исключила, что российских фигуристов допустят до чемпионатов Европы и мира
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Без дела» — понятие сильно условное: российских фигуристов ждёт большая серия хорошо оплачиваемых выступлений, и конкуренция на этих стартах всяко будет сопоставима с той, что бывает на отдельных этапах Гран-при. Из минусов — возможный пропуск чемпионатов Европы и мира, но совершенно не исключаю, что спортсмены могут быть допущены к главным стартам: подвижки в этом направлении в целом ряде видов спорта уже начались», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская высказалась о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами из-за отстранения от международных соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить