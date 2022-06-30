Вайцеховская не исключила, что российских фигуристов допустят до чемпионатов Европы и мира

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская считает, что российские фигуристы ничего не упускают при участии в национальных соревнованиях и вскоре могут быть допущены до международных турниров.

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