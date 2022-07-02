Юрист рассказал, какое наказание может грозить Федотову, если на него заведут уголовное дело
- РИА Новости
«Насколько я понимаю, ни административное, ни уголовное дело не возбуждено. Поэтому Ивану грозит только призыв в армию. В данном случае, может, вообще ничего не грозит, так как его в больницу забрали. Скорее всего, будет временная отсрочка по состоянию здоровья», — приводит слова Князева «Чемпионат».
Он отметил, что эта отсрочка будет временной, а не постоянной. По его словам, если бы на голкипера было возбуждено уголовное дело, то максимальное наказание — до одного года.
СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которое предусматривает наказание сроком до двух лет.
7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.
25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».
Ранее сообщалось, что Федотов может получить до двух лет лишения свободы по статье за уклонение от призыва на военную службу.