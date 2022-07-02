Юрист рассказал, какое наказание может грозить Федотову, если на него заведут уголовное дело

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Юрист Андрей Князев рассказал, какие последствия могут быть у вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова после его задержания по обвинению в уклонение от военной службы.
Юрист рассказал, какое наказание может грозить Федотову, если на него заведут уголовное дело
  • РИА Новости

«Насколько я понимаю, ни административное, ни уголовное дело не возбуждено. Поэтому Ивану грозит только призыв в армию. В данном случае, может, вообще ничего не грозит, так как его в больницу забрали. Скорее всего, будет временная отсрочка по состоянию здоровья», — приводит слова Князева «Чемпионат».

Он отметил, что эта отсрочка будет временной, а не постоянной. По его словам, если бы на голкипера было возбуждено уголовное дело, то максимальное наказание — до одного года.

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которое предусматривает наказание сроком до двух лет.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».

Ранее сообщалось, что Федотов может получить до двух лет лишения свободы по статье за уклонение от призыва на военную службу.

 

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