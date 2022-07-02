РИА Новости: голкиперу Федотову грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от военной службы

Голкипер «Филадельфия Флайерз» и сборной России по хоккею Иван Федотов может получить до двух лет лишения свободы по статье за уклонение от призыва на военную службу.

«По статье, которая вменяется хоккеисту, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы. Вопросом, касающимся будущего Ивана Федотова, занимается представитель ФХР. Несмотря на то что Федотов выступал за ЦСКА, ему пытаются вменить ст. 328 УК РФ», — приводит слова источника РИА Новости.

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию вокруг Федотова.