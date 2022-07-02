Губерниев прокомментировал ситуацию с вратарём Федотовым

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию вокруг вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова.
Губерниев прокомментировал ситуацию с вратарём Федотовым
  • РИА Новости

«Парню здоровья и терпения! Но почему он в спортроте не отслужил, будучи игроком ЦСКА, например? Или раньше? Куда смотрели тренеры, агенты, родители, сам вратарь? В чём проблема?» — написал Губерниев в Telegram-канале.

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».

Ранее адвокат Алексей Пономарёв заявил, что задержание Федотова расходится с законом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить