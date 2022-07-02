Губерниев прокомментировал ситуацию с вратарём Федотовым
- РИА Новости
«Парню здоровья и терпения! Но почему он в спортроте не отслужил, будучи игроком ЦСКА, например? Или раньше? Куда смотрели тренеры, агенты, родители, сам вратарь? В чём проблема?» — написал Губерниев в Telegram-канале.
СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.
7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.
25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».
Ранее адвокат Алексей Пономарёв заявил, что задержание Федотова расходится с законом.