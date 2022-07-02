Адвокат Пономарёв заявил, что задержание Федотова расходится с законом

Председатель военной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Алексей Пономарёв прокомментировал ситуацию с задержанием российского вратаря «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.

«Призыв Федотова к службе расходится с законом. Каждый кандидат на срочную службу должен пройти медкомиссию в районе. Федотова к медикам никто не приглашал. Сотрудники уголовного розыска, встретившие вратаря на выходе из ледовой арены, не возили его сдавать анализы, которые необходимы для того, чтобы выставить категорию годности», — приводит слова Пономарёва «Фонтанка».

Он также заявил, что хоккеист зарегистрирован во Всеволожском районе и сотрудникам именно этого региона следовало задерживать Федотова. По его словам, в этом случае у города нет таких полномочий.

«Его сразу привезли на городской сборный пункт военного комиссариата города, где удерживают силой. Это противозаконно», — добавил Пономарёв.

Он отметил, что родственники хоккеиста могут обратиться в суд для приостановки дела.

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».

Ранее генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Чак Флетчер отреагировал на ситуацию с задержанием российского вратаря Ивана Федотова.