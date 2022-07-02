В «Филадельфии» изучают ситуацию с Федотовым
- РИА Новости
«Мы знаем о ситуации и изучаем её», — приводит слова Флетчера журналист Джордан Холл в Twitter.
СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.
7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.
25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».
Ранее руководство НХЛ отреагировало на ситуацию с задержанием Федотова.