В «Филадельфии» изучают ситуацию с Федотовым

Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Чак Флетчер отреагировал на ситуацию с задержанием российского вратаря Ивана Федотова.

«Мы знаем о ситуации и изучаем её», — приводит слова Флетчера журналист Джордан Холл в Twitter.

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».

Ранее руководство НХЛ отреагировало на ситуацию с задержанием Федотова.