Руководитель пресс-службы «Базеля» Уолтер сообщил, что Чалов вернулся в Россию
- РИА Новости
«Чалов вернулся в Россию, его арендное соглашение с «Базелем» закончилось», — цитирует Уолтера «РБ Спорт».
1 февраля стало известно об аренде футболиста швейцарским клубом. В минувшем сезоне Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о будущем нападающего команды Чалова.