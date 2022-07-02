Руководитель пресс-службы «Базеля» Уолтер сообщил, что Чалов вернулся в Россию

Короткая ссылка
Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер заявил, что нападающий Фёдор Чалов вернулся в Россию.
Руководитель пресс-службы «Базеля» Уолтер сообщил, что Чалов вернулся в Россию
  • РИА Новости

«Чалов вернулся в Россию, его арендное соглашение с «Базелем» закончилось», — цитирует Уолтера «РБ Спорт».

1 февраля стало известно об аренде футболиста швейцарским клубом. В минувшем сезоне Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о будущем нападающего команды Чалова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить