Руководитель пресс-службы «Базеля» Уолтер сообщил, что Чалов вернулся в Россию

Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер заявил, что нападающий Фёдор Чалов вернулся в Россию.

«Чалов вернулся в Россию, его арендное соглашение с «Базелем» закончилось», — цитирует Уолтера «РБ Спорт».

1 февраля стало известно об аренде футболиста швейцарским клубом. В минувшем сезоне Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о будущем нападающего команды Чалова.