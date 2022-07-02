Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Великобритании

Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Великобритании «Формулы-1».

Голландец стал лучшим с результатом одна минута 27,901 секунды. Второе время показал его напарник Серхио Перес из Red Bull (+0,410), третье — Шарль Леклер (+0,447) из Ferrari.

Семикратный чемпион мира, британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, занял пятое место (+0,587).

Десятый этапа чемпионата мира «Формулы-1» проходит на трассе Сильверстоун. Гран-при Англии состоится с 1 по 3 июля.

Ранее трёхкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике извинился за расистское высказывание в адрес Хэмилтона.