Булыкин: думаю, Агаларов способен заиграть в пятёрке лучших клубов РПЛ

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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о будущем Гамида Агаларова в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Булыкин: думаю, Агаларов способен заиграть в пятёрке лучших клубов РПЛ
  • РИА Новости

«Почему он ещё не в новой команде? Это хороший вопрос, но думаю, здесь не всё так просто. Как всегда, наверное, там присутствуют агентские дела, кто-то хочет продать его подороже. Агаларов — хороший нападающий, у него есть голевое чутье. Думаю, он способен заиграть в топ-5 клубах России», — цитирует Булыкина «РБ-Спорт».

По его словам, Агаларову на данный момент нужно прогрессировать и играть, а для этого стоит остаться в РПЛ. Он также подчеркнул, что футболист пригодится любому клубу чемпионата России.

21-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22, забив 19 мячей. При этом уфимский клуб вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее Гаджи Гаджиев рассказал, что Валерий Карпин хотел бы видеть Агаларова в «Ростове».

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