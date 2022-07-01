Гаджиев рассказал, что Карпин хотел бы видеть Агаларова в «Ростове»

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Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию об интересе к форварду «Уфы» Гамиду Агаларову со стороны «Ахмата» и «Ростова».
Гаджиев рассказал, что Карпин хотел бы видеть Агаларова в «Ростове»
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«Талалаев и Карпин, в принципе, высказывались о нём хорошо и хотели бы видеть его в своих командах. Талалаев об этом сказал всей стране в телепередаче, а с Валерием Георгиевичем у меня разговор был, и он сказал, что тоже хотел бы видеть игрока в команде. Это одни из лучших российских тренеров в нашем чемпионате, поэтому любой из этих переходов будет полезен для Гамида», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Он также заявил, что для Агаларова важно, чтобы тренер рассматривал его как игрока с потенциалом и чтобы он в этой команде мог прибавить. По его словам, Гамиду будет сложно сохранить такие же результаты, как в прошлом сезоне.

21-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22 — он забил 19 мячей. При этом уфимский клуб вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее сообщалось, что Агаларов может продолжить спортивную карьеру в «Ростове».

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