Источник: «Ростов» начал переговоры с «Уфой» о покупке Агаларова
- РИА Новости
Как сообщает журналист Максим Алланазаров в своём Telegram-канале, ростовский клуб начал переговоры с «Уфой» о покупке 21-летнего форварда.
Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован и «Ахмат».
21-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22 — он забил 19 мячей. При этом уфимский клуб вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».
Ранее Руслан Агаларов, отец Гамида Агаларова, высказался о будущем своего сына.