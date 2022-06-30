Источник: «Ростов» начал переговоры с «Уфой» о покупке Агаларова

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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить спортивную карьеру в «Ростове».
Источник: «Ростов» начал переговоры с «Уфой» о покупке Агаларова
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Максим Алланазаров в своём Telegram-канале, ростовский клуб начал переговоры с «Уфой» о покупке 21-летнего форварда.

Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован и «Ахмат».

21-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22 — он забил 19 мячей. При этом уфимский клуб вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее Руслан Агаларов, отец Гамида Агаларова, высказался о будущем своего сына.

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