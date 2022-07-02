Тихонов — о бане членства России: нас это решение никак не должно волновать

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о заявлении министров спорта 33 стран с требованием приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях.

«Нас это решение никак не должно волновать, ничем оно не грозит. Я даже не сомневался, что они выйдут с такой инициативой. А этот сброд как чувствует, что есть где-то слабинка — сразу начинает давить. Так будет во всём — в экономике, в спорте, везде. С них станется», — цитирует Тихонова Sport24.

Он также подчеркнул, что внутри России очень серьёзная конкуренция вокруг спортсменов.

Заявление о новых санкциях подписали 25 стран ЕС, за исключением Болгарии и Венгрии, а также министры Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады. Они требуют приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях и запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах.

Ранее Ирина Винер-Усманова назвала ожидаемым заявление министров спорта по членству России в организациях.