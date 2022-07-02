Винер-Усманова назвала ожидаемым заявление министров спорта по членству России в организациях

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказала мнение, что заявление министров спорта 33 стран с требованием приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях было ожидаемым.
Винер-Усманова назвала ожидаемым заявление министров спорта по членству России в организациях
  • РИА Новости

«Это недружественные нам страны, этого и следовало ожидать, вот и всё. Ничего нового мы не узнали. Совершенно не удивили. Подписали и подписали, это их мнение. Причём давнишнее», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Заявление о новых санкциях подписали 25 стран ЕС, за исключением Болгарии и Венгрии, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады. Они требуют приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях и запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о предложении 33 министров спорта иностранных государств отключить Россию и Белоруссию от трансляций спортивных соревнований.

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