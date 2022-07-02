Тарпищев — о совместном заявлении против России: всё мешают в один котёл

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о предложении 33 министров спорта иностранных государств отключить Россию и Белоруссию от трансляций спортивных соревнований.

«Предложение ожидаемое, что тут сказать. Они уже давно всё мешают в один котёл, это неправильно. Культура, спорт, теперь вот трансляции. Какое это всё имеет отношение к политике? Как бы они там ни считали, всё равно есть святые вещи, как Чайковский, например», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он затруднился ответить на вопрос, будет ли Россия действительно отключена от всех спортивных трансляций. Тарпищев предложил для начала выяснить, на каком уровне принимаются решения по санкциям.

Заявление о новых санкциях подписали 25 стран ЕС, за исключением Болгарии и Венгрии, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады. Они требуют приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях и запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах.

Ранее азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев рассказал об атмосфере на чемпионате мира в Монпелье без российских спортсменов.