Серохвостов рассказал, в чём российские биатлонисты уступают мировым лидерам
- РИА Новости
«Выход с подъёма, уход на спуск, прохождение поворотов. На этом русские в биатлоне прилично проигрывают. Значит, надо доводить составляющие идеального хода до автоматизма», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».
Он также рассказал, что тренер мужской сборной Истомин использовал специальные программы, с помощью которых друг на друга накладывают два видео и сравнивают прохождения одинаковых участков с разными спортсменами. По его словам, после просмотра ошибки становятся понятны.
Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее президент СБР Виктор Майгуров объяснил, зачем Россия нужна IBU.