Серохвостов рассказал, в чём российские биатлонисты уступают мировым лидерам

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, в каких аспектах российские спортсмены проигрывают иностранным коллегам.

«Выход с подъёма, уход на спуск, прохождение поворотов. На этом русские в биатлоне прилично проигрывают. Значит, надо доводить составляющие идеального хода до автоматизма», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Он также рассказал, что тренер мужской сборной Истомин использовал специальные программы, с помощью которых друг на друга накладывают два видео и сравнивают прохождения одинаковых участков с разными спортсменами. По его словам, после просмотра ошибки становятся понятны.

Напомним, Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров объяснил, зачем Россия нужна IBU.