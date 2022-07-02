Гребнев: Нурмагомедов не смог бы перебить Адесанью в стойке

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказался относительно возможного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Исраэлем Адесаньей.

«Безусловно, у Исраэля есть пробелы, которыми можно пользоваться. Если бы Хабиб Нурмагомедов был бойцом среднего, а не лёгкого веса, он мог бы удерживать Адесанью. Но ему было бы нереально перебить его в стойке. Поэтому сказанное Али Абдель-Азизом — просто слова. Он очень грамотный менеджер. Хабиб — его боец, он популярен. Все в глубине души ждут его возвращения. Он — легенда российских MMA. На мой взгляд, в одном ряду с ним стоит только Фёдор Емельяненко. Возможно, Последний император немного более ценен с исторической точки зрения. Но Нурмагомедов плотно укрепился на второй строчке», — заявил Гребнев RT.

Он признался, что с удовольствием понаблюдал бы за противостоянием Нурмагомедова и Адесаньи, но отметил, что ключевым фактором в этом аспекте был бы вес.

«Понятно, что в зале Хабиб работал с Люком Рокхолдом, Дэниелом Кормье. Но это тренировки, в клетке всё абсолютно иначе. И дело здесь не только в килограммах. У природных средневесов банально крепче связки. Как говорил Фирас Захаби, тренер Жоржа Сен-Пьера, вопрос физических кондиций зависит не от количества мышц, а от силы связок», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев назвал Адесанью фаворитом в поединке с Джаредом Каннониром за титул чемпиона в среднем весе.