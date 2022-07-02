Гребнев: стилистически Адесанья — кошмар для Каннонира

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев назвал Исраэля Адесанью фаворитом в поединке с Джаредом Каннониром за титул чемпиона в среднем весе, который пройдёт на турнире UFC 276.

«Стилистически Адесанья — просто кошмар для Каннонира. На мой взгляд, здесь основным фактором будет скорость. Джаред очень медленный, потому что он природный тяжеловес. Он большой, много гоняет. Думаю, бой будет похож либо на схватку с Паулой Костой, либо с Келвином Гастелумом. Получится рубка, но Исраэль будет быстрее», — заявил Гребнев RT.

По его словам, Каннониру не достаёт борцовской техники, вследствие чего он не сможет удерживать Адесанью на земле после переводов.

«Да, Каннонир неплох, но не сможет перевести и контролировать Адесанью. Если уж даже у Йоэля Ромеро не получилось это сделать. Хотя стоит учитывать, что кубинец не очень хорош в этом аспекте. Лично мне кажется, что сейчас в UFC нет ни одного средневеса, способного провести тейкдаун и удерживать на земле Исраэля, — ни Дерек Брансон, ни Джек Херманссон», — отметил Гребнев.

Боец AMC Fight Nights считает, что в стойке Каннонир опасен, но шансы у него появляются только в том случае, если Адесанья будет застаиваться. Похожее происходило в ответном поединке с Робертом Уиттакером, когда нигериец пропустил много джебов.

«Если мы берём психологию, то и здесь у Каннонира не будет преимущества, ведь Адесанья — один из самых психологически устойчивых бойцов. В этом аспекте сравниться с ним может разве что Александр Волкановски, которого я считаю одним из самых дисциплинированных чемпионов UFC. Исраэль очень уверен в себе. Пусть иногда он пропускает, но это не ломает его психологически. Поэтому отдам здесь предпочтение Адесанье. Не вижу, каким образом Каннонир может взять верх в этом поединке», — добавил Гребнев.

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