Умалатов нокаутировал Силави и одержал 13-ю победу подряд в PFL

Российский боец смешанных единоборств Магомед Умалатов победил иорданца Джарраха Аль Силави в рамках турнира регулярного сезона Professional Fighters League (PFL).

Поединок прошёл в Атланте, россиянин отправил оппонента в нокаут в первом раунде и вышел в полуфинал в полусреднем весе, где встретится с канадцем Рори Макдональдом.

30-летний боец из Дагестана на данный момент остаётся непобеждённым: в 13 боях он одержал 13 побед. Последний поединок в рамках PFL Умалатов провёл в августе 2021-го и единогласным решением судей одолел бразильца Леандру Силву.

Также российский боец Марина Мохнаткина одержала победу над мексиканкой Абигейл Монтес раздельным решением судей, а Магомед Магомедкеримов отправил в нокаут во втором раунде американца Дилано Тейлора.

Магомедкеримов и Мохнаткина не смогли набрать достаточное количество очков для выхода в плей-офф Гран-при PFL.

Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка между россиянином Александром Емельяненко и бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой из Бразилии.