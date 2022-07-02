Бывший тренер ЦСКА Бабаян опроверг информацию о пьянстве Гбамена

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Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян отреагировал на новость о пьянстве полузащитника Жана-Филиппа Гбамена, который выступал за клуб на правах аренды.
Бывший тренер ЦСКА Бабаян опроверг информацию о пьянстве Гбамена
  • AP

«Нет-нет, такого не было. По поводу спиртного — даже близко не так. Куда-то сходить после игры — да, мог. Но всё это было после матчей. Чтобы пьяным на тренировки — точно нет! Это всё разговоры», — цитирует Бабаяна «Спорт-Экспресс».

26-летний хавбек сборной Кот-д'Ивуара покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Гбамен перешёл из «Эвертона» на правах аренды в январе 2022 года. Полузащитник принял участие в десяти матчах РПЛ, забил один мяч и отличился двумя результативными передачами.

Ранее агент Гбамена заявил, что его клиент не вернётся в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

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