Агент Гбамена: Жан-Филипп не вернётся в Россию, предложений из РПЛ нет

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Бернар Коллиньон, агент полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена, заявил, что его клиент не вернётся в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Агент Гбамена: Жан-Филипп не вернётся в Россию, предложений из РПЛ нет
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Гбамен не вернётся в Россию, предложений из РПЛ у него нет», — приводит слова Коллиньона «РБ Спорт».

26-летний хавбек сборной Кот-д'Ивуара покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Гбамен перешёл из «Эвертона» на правах аренды в январе 2022 года. Полузащитник принял участие в десяти матчах РПЛ, забил один мяч и отличился двумя результативными передачами.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о планах команды и своём волнении после назначения.

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