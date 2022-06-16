Агент Гбамена: Жан-Филипп не вернётся в Россию, предложений из РПЛ нет

Бернар Коллиньон, агент полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена, заявил, что его клиент не вернётся в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Гбамен не вернётся в Россию, предложений из РПЛ у него нет», — приводит слова Коллиньона «РБ Спорт».

26-летний хавбек сборной Кот-д'Ивуара покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Гбамен перешёл из «Эвертона» на правах аренды в январе 2022 года. Полузащитник принял участие в десяти матчах РПЛ, забил один мяч и отличился двумя результативными передачами.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о планах команды и своём волнении после назначения.