Агент коста-риканского новичка «Оренбурга» назвал РПЛ уважаемой в Европе лигой
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«Мы понимаем, что российская лига — сильная лига, уважаемая в Европе. Мы также понимаем, что сейчас есть ограничения на европейские соревнования, но это не проблема — Джимми сосредоточится на том, чтобы помогать команде изо дня в день», — приводит слова Чавеса Sport24.
Он также отметил, что игрок очень доволен отношением к нему всего технического и административного персонала клуба.
24-летний футболист перешёл в «Оренбург» из коста-риканского «Депортиво Саприсса», за который провёл 98 матчей, забил 23 мяча и отдал 21 голевую передачу.
«Оренбург» занял третье место в ФНЛ и в рамках стыковых матчей за право играть в РПЛ встретился с «Уфой». Общий счёт матчей — 4–3 в пользу оренбургской команды. Таким образом, клуб вернулся в высшую лигу спустя два года.
Ранее сообщалось, что Марин Вильчес перешёл в «Оренбург».