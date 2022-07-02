Гребнев: сейчас в среднем весе UFC нет бойцов, способных победить Адесанью

Короткая ссылка
Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что на данный момент в среднем весе UFC нет бойцов, способных победить Исраэля Адесанью.
Гребнев: сейчас в среднем весе UFC нет бойцов, способных победить Адесанью
  • AP

«На мой взгляд, сейчас в среднем весе нет бойцов, способных победить Адесанью. Если брать другие дивизионы, то назвал бы Джона Джонса. Кроме того, было бы очень любопытно посмотреть на его бой с Хамзатом Чимаевым. Но мне кажется, он может быть не готов к противостоянию с бойцом, обладающим таким таймингом», — заявил Гребнев RT.

Ранее Гребнев назвал Адесанью фаворитом в поединке с Каннониром за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить