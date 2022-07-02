Гребнев: сейчас в среднем весе UFC нет бойцов, способных победить Адесанью

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что на данный момент в среднем весе UFC нет бойцов, способных победить Исраэля Адесанью.

«На мой взгляд, сейчас в среднем весе нет бойцов, способных победить Адесанью. Если брать другие дивизионы, то назвал бы Джона Джонса. Кроме того, было бы очень любопытно посмотреть на его бой с Хамзатом Чимаевым. Но мне кажется, он может быть не готов к противостоянию с бойцом, обладающим таким таймингом», — заявил Гребнев RT.

Ранее Гребнев назвал Адесанью фаворитом в поединке с Каннониром за титул чемпиона UFC в среднем весе.