Промес представит на стадионе «Спартака» совместный клип с блогером Шипом и рэпером ST

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Футболист «Спартака» Квинси Промес, блогер Егор Шип и рэпер Александр Степанов (ST) представят новую песню на стадионе «Открытие Арена».
Промес представит на стадионе «Спартака» совместный клип с блогером Шипом и рэпером ST
  • AP

Промес и Шип выложили видео в социальных сетях, в котором выразили намерение записать композицию. Также к ним присоединился Александр Степанов, известный как ST.

Трек «Наше имя знают все» — уникальная музыкальная работа, созданная артистами совместно со звездой футбола.

Презентация клипа на песню «Наше имя знают все» будет представлена 5 июля в 17:00 на стадионе «Открытие Арена». Съёмки клипа также проходили на стадионе и корабле Winliner в рамках празднования 100-летия ФК «Спартак».

Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. До этого он выступал в составе красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. На его счету в общей сложности 177 матчей, 81 мяч и 41 результативная передача в составе москвичей.

Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о соперничестве с нападающим Квинси Промесом.

 

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