Промес представит на стадионе «Спартака» совместный клип с блогером Шипом и рэпером ST
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Промес и Шип выложили видео в социальных сетях, в котором выразили намерение записать композицию. Также к ним присоединился Александр Степанов, известный как ST.
Трек «Наше имя знают все» — уникальная музыкальная работа, созданная артистами совместно со звездой футбола.
Презентация клипа на песню «Наше имя знают все» будет представлена 5 июля в 17:00 на стадионе «Открытие Арена». Съёмки клипа также проходили на стадионе и корабле Winliner в рамках празднования 100-летия ФК «Спартак».
Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. До этого он выступал в составе красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. На его счету в общей сложности 177 матчей, 81 мяч и 41 результативная передача в составе москвичей.
Ранее полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о соперничестве с нападающим Квинси Промесом.