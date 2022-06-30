Зиньковский высказался о конкуренции с Промесом в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о соперничестве с нападающим Квинси Промесом.

«Даже не почувствовал по тренировкам, кто для меня главный соперник. По идее, с Квинси мы играем на одной позиции, но мы нашли контакт, взаимодействуем на поле, коммуницируем. Всё в порядке», — рассказал Зиньковский на пресс-конференции.

Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под 17-м номером.

Ранее Зиньковский рассказал, как его приняли в «Спартаке».