Зиньковский высказался о конкуренции с Промесом в «Спартаке»

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о соперничестве с нападающим Квинси Промесом.
Зиньковский высказался о конкуренции с Промесом в «Спартаке»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Даже не почувствовал по тренировкам, кто для меня главный соперник. По идее, с Квинси мы играем на одной позиции, но мы нашли контакт, взаимодействуем на поле, коммуницируем. Всё в порядке», — рассказал Зиньковский на пресс-конференции.

Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под 17-м номером.

Ранее Зиньковский рассказал, как его приняли в «Спартаке».

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