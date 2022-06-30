Зиньковский рассказал, как его приняли в «Спартаке»

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями после первых дней в составе красно-белых.
Зиньковский рассказал, как его приняли в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Клуб принял меня хорошо. Ребята активно помогают мне. Начинаю привыкать ко всему в «Спартаке». Мне нравится работать под руководством Абаскаля. Я начинаю его понимать», — сказал Зиньковский журналистам.

Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступит в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под 17-м номером.

Ранее Зиньковский рассказал, что ждёт от матча за Суперкубок с «Зенитом».

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