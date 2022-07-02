В «Сочи» назвали хорошим усилением подписание Сарвели

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели.

«Будущее Родригао? Наши трансферы мы не обсуждаем. Доволен приобретением Сарвели? Конечно, доволен. Хорошее усиление», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

24-летний футболист выступал за «Крылья Советов» с 2020 года. В составе «Крыльев» он провёл 61 матч, забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач. Также в самарском клубе нападающий стал победителем первенства ФНЛ и финалистом Кубка России.

Ранее сообщалось, что Сарвели будет зарабатывать в «Сочи» около 4,5 млн рублей.