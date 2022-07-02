В «Сочи» назвали хорошим усилением подписание Сарвели

Короткая ссылка
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели.
В «Сочи» назвали хорошим усилением подписание Сарвели
  • РИА Новости

«Будущее Родригао? Наши трансферы мы не обсуждаем. Доволен приобретением Сарвели? Конечно, доволен. Хорошее усиление», — цитирует Рубашко «Чемпионат».

24-летний футболист выступал за «Крылья Советов» с 2020 года. В составе «Крыльев» он провёл 61 матч, забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач. Также в самарском клубе нападающий стал победителем первенства ФНЛ и финалистом Кубка России.

Ранее сообщалось, что Сарвели будет зарабатывать в «Сочи» около 4,5 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить