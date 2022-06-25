Сарвели будет зарабатывать в «Сочи» около 4,5 млн рублей

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Стала известна зарплата бывшего нападающего самарских «Крыльев Советов» Владислава Сарвели в «Сочи».
Сарвели будет зарабатывать в «Сочи» около 4,5 млн рублей
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

24-летний форвард будет получать около 54 млн рублей в год, сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что в контракт включены подъёмные выплаты.

Футболист перешёл в «Крылья Советов» в 2020 году. В составе «Крыльев» он провёл 61 матч, забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач. В составе самарского клуба нападающий стал победителем первенства ФНЛ и финалистом Кубка России.

Ранее сообщалось, что Сарвели попрощался с «Крыльями Советов».



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