Сарвели уверен, что с поддержкой губернатора у «Крыльев Советов» всё будет хорошо

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Нападающий Владислав Сарвели попрощался с «Крыльями Советов» перед переходом в «Сочи».
Сарвели уверен, что с поддержкой губернатора у «Крыльев Советов» всё будет хорошо

«Я безумно благодарен всем за время, которое я провёл в Самаре. Здесь невероятные, особенные болельщики, прекрасный город. Вместе мы пережили невероятные эмоции, я запомню это навсегда. Уверен, что у «Крыльев» с такой поддержкой губернатора всё будет хорошо», — цитирует Сарвели пресс-служба самарского клуба.

24-летний футболист перешёл в «Крылья Советов» в 2020 году. В составе «Крыльев» он провёл 61 матч, забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач. Также в составе самарского клуба нападающий стал победителем первенства ФНЛ и финалистом Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Крылья Советов» пришли к соглашению по трансферу Сарвели.

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