Три российских бойца вышли в плей-офф PFL

Российские бойцы Денис Гольцов, Омари Ахмедов и Магомед Умалатов вышли в плей-офф турнира (Professional Fighters League) PFL 6.

В плей-офф Гольцов встретится с бразильцем Бруно Каппелозой, Ахмедов сразится с Антонио Карлосом Джуниором из Бразилии, а Умалатов проведёт бой с канадцем Рори Макдональдом.

Умалатов на данный момент остаётся непобеждённым: в 13 боях он одержал 13 побед. Последний поединок в рамках PFL Умалатов провёл в августе 2021-го и единогласным решением судей одолел бразильца Леандру Силву.

Ранее сообщалось, что Умалатов победил иорданца Джарраха Аль Силави в рамках турнира регулярного сезона PFL.