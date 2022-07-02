Рапино — о награде от Байдена: чувствую мотивацию продолжать борьбу за свободы всех людей

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Меган Рапино высказалась о том, что получит награду от президента США Джо Байдена.
Рапино — о награде от Байдена: чувствую мотивацию продолжать борьбу за свободы всех людей
  • AP

«Для меня большая честь быть выбранной для вручения этой награды президентом Байденом, и я чувствую себя как никогда вдохновлённой и мотивированной продолжать долгую историю борьбы за свободы всех людей», — приводит слова Рапино официальный сайт сборной США.

Рапино является первой футболисткой, которая получит  награду за активную гражданскую позицию по вопросам гендерного равноправия и прав ЛГБТ. Также медаль получит спортсменка по спортивной гимнастике Симона Байлз за публичные заявления на тему психического здоровья и безопасности детей в приёмных семьях. Байлз станет самой молодой обладательницей награды из спортсменов.

Ранее сообщалось, что Байден наградит спортсменку Рапино Президентской медалью свободы.

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