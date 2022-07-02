Байден наградит футболистку Рапино Президентской медалью свободы

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Президент США Джо Байден наградит футболистку Меган Рапино за заслуги перед страной.
Байден наградит футболистку Рапино Президентской медалью свободы
  • Gettyimages.ru

Рапино отметят за её активную гражданскую позицию по вопросам гендерного равноправия и прав ЛГБТ, сообщает официальный сайт сборной США.

Президентская медаль свободы является одной из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемых по решению президента.

Рапино — первая футболистка, которая получит эту награду. Также медаль получит гимнастка Симона Байлз за публичные заявления на тему психического здоровья и безопасности детей в приёмных семьях. Байлз станет самой молодой обладательницей награды среди спортсменов.

Ранее Байден с юмором высказался о завоевании «Тампой» двух Кубков Стэнли подряд.

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