Байден наградит футболистку Рапино Президентской медалью свободы

Президент США Джо Байден наградит футболистку Меган Рапино за заслуги перед страной.

Рапино отметят за её активную гражданскую позицию по вопросам гендерного равноправия и прав ЛГБТ, сообщает официальный сайт сборной США.

Президентская медаль свободы является одной из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемых по решению президента.

Рапино — первая футболистка, которая получит эту награду. Также медаль получит гимнастка Симона Байлз за публичные заявления на тему психического здоровья и безопасности детей в приёмных семьях. Байлз станет самой молодой обладательницей награды среди спортсменов.

Ранее Байден с юмором высказался о завоевании «Тампой» двух Кубков Стэнли подряд.