Борис Ротенберг — о решении ФИФА: это удар по нашему футболу, но также и вызов для клубов

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Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам российских клубов приостанавливать действие контрактов.
Борис Ротенберг — о решении ФИФА: это удар по нашему футболу, но также и вызов для клубов
  • РИА Новости

«Это удар по нашему футболу. Командам, которые в большей степени укомплектованы иностранцами, придётся искать российских игроков, но это также вызов для клубов. Мы должны делать одно дело — поднимать российский футбол», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

Ранее сообщалось, что Арнор Сигурдссон принял решение приостановить действие контракта с ЦСКА.

 

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