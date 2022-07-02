Борис Ротенберг — о решении ФИФА: это удар по нашему футболу, но также и вызов для клубов
- РИА Новости
«Это удар по нашему футболу. Командам, которые в большей степени укомплектованы иностранцами, придётся искать российских игроков, но это также вызов для клубов. Мы должны делать одно дело — поднимать российский футбол», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».
21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.
Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.
Ранее сообщалось, что Арнор Сигурдссон принял решение приостановить действие контракта с ЦСКА.