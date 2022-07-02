Борис Ротенберг — о решении ФИФА: это удар по нашему футболу, но также и вызов для клубов

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам российских клубов приостанавливать действие контрактов.

«Это удар по нашему футболу. Командам, которые в большей степени укомплектованы иностранцами, придётся искать российских игроков, но это также вызов для клубов. Мы должны делать одно дело — поднимать российский футбол», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

Ранее сообщалось, что Арнор Сигурдссон принял решение приостановить действие контракта с ЦСКА.