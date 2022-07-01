«Чемпионат»: Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА

Шведский легионер московского футбольного клуба ЦСКА Арнор Сигурдссон принял решение приостановить действие своего контракта.

Соглашение футболиста с армейским клубом не будет действовать до конца сезона-2022/23, сообщает «Чемпионат».

Сигурдссон присоединился к ЦСКА в 2018 году и провёл за московскую команду 87 матчей, забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач. Сезон-2021/22 полузащитник провёл в аренде в итальянской «Венеции».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее в клубе «Норрчёпинг» прокомментировали информацию об интересе к Сигурдссону.





