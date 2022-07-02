Родригао заявил, что ведёт переговоры с «Зенитом»

Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Зенит».

«Да, ведутся переговоры с «Зенитом» о моём трансфере. Близок ли я к переходу? 50 на 50. Хочу ли продолжить карьеру в «Зените»? Думаю, ответ такой же — 50 на 50», — приводит слова Родригао «РБ Спорт».

26-летний футболист выступает за «Сочи» с лета прошлого года. С тех пор он провёл за южную команду 31 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Родригао рассказал, почему принял решение не уезжать из России.