Родригао заявил, что ведёт переговоры с «Зенитом»

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Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Зенит».
Родригао заявил, что ведёт переговоры с «Зенитом»
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Да, ведутся переговоры с «Зенитом» о моём трансфере. Близок ли я к переходу? 50 на 50. Хочу ли продолжить карьеру в «Зените»? Думаю, ответ такой же — 50 на 50», — приводит слова Родригао «РБ Спорт».

26-летний футболист выступает за «Сочи» с лета прошлого года. С тех пор он провёл за южную команду 31 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Родригао рассказал, почему принял решение не уезжать из России.

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