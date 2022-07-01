Родригао объяснил, почему не уехал из России

Защитник «Сочи» Родригао рассказал, почему принял решение не уезжать из России.

«Меня очень хорошо приняли, поэтому не хочу никуда уезжать. Пока семья не жалуется, что я живу в России, и эта ситуация не создаёт никому проблем, буду продолжать играть здесь», — цитирует Родригао «Чемпионат».

Он также отметил, что комфортно себя чувствует в «Сочи».

26-летний футболист выступает за «Сочи» с лета прошлого года. С тех пор он провёл за южную команду 31 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Родригао рассказал, с какими трудностями сталкивается при изучении русского языка.